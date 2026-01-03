Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Скільки ворожих цілей знищили під час атаки 3 січня?

Вночі 3 січня росіяни атакували 95 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Загарбники запускали ворожі цілі з напрямків:

Міллєрово,

Курськ,

Орел,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Кача,

Чауда,

Гвардійське.

Близько 60 із запущених дронів – "Шахеди".

Попередньо, силами ППО збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях,

– йдеться в повідомленні.

Попередні атаки: основне