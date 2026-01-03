Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Сколько вражеских целей уничтожили во время атаки 3 января?
Ночью 3 января россияне атаковали 95 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Захватчики запускали вражеские цели с направлений:
- Миллерово,
- Курск,
- Орел,
- Брянск,
- Приморско-Ахтарск,
- Кача,
- Чауда,
- Гвардейское.
Около 60 из запущенных дронов – "Шахеды".
Предварительно, силами ПВО сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях,
– говорится в сообщении.
Предыдущие атаки: основное
Враг ночью 3 января совершил массированную атаку "Шахедами" на критическую инфраструктуру Николаевщины. Вследствие этого произошло обесточивание части населенных пунктов.
Днем 2 января Россия обстреляла Харьков ракетами. Атака на жилой дом привела к значительным разрушениям и многочисленным пострадавшим. Известно, что жертвой удара стал, в частности, ребенок.
К слову, ночью 2 января противник атаковал 116 ударными БпЛА. Тогда силами ПВО было сбито/подавлено 86 вражеских дронов.