Количество выпущенных БпЛА выросло в пять раз – с 10 849 до 53 732 за год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Какую тактику применяет Россия во время атак?
По данным ЦПД, кроме дронов, в этом году почти вдвое возросло количество баллистических и аэробаллистических ракет, которые Россия выпустила по Украине, – с 306 до 568.
Отмечается, что в 2024 году противник прибегал к комбинированным атакам с использованием дорогих крылатых ракет как основного средства поражения. Тогда дроны были лишь вспомогательным элементом для перегрузки ПВО.
Как изменилась тактика российских обстрелов / Инфографика ЦПД
Зато в 2025 году массированные "рои" дешевых БпЛА были основным оружием. Крылатые ракеты применяли для точечных ударов, а баллистические – для атаки на критическую инфраструктуру.
Общее количество средств поражения за 2025 год достигает 55 630 ракет и дронов, что в 4,3 раза больше, чем в 2024 году. В ЦПд отмечают, что Россия сделала ставку на "дешевую войну". Это позволяет ей атаковать Украину каждую ночь, истощая ПВО и энергетическую инфраструктуру.
Какие последствия российских атак на Украину?
В ночь на 2 января Россия атаковала Украину 116 ударными беспилотниками с разных направлений. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 86 дронов, зафиксировано попадание 27 дронов на 23 локациях.
Кроме этого, 1 января российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Одесской, Сумской областях и на Волыни, повредив здания в Ковеле и грузовые вагоны в Конотопе. Ремонтные бригады Укрзализныци работали над устранением последствий, однако движение поездов не было нарушено.