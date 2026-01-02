Кількість випущених БпЛА зросла у п'ять разів – з 10 849 до 53 732 за рік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Яку тактику застосовує Росія під час атак?

За даними ЦПД, окрім дронів, цього року майже вдвічі зросла кількість балістичних та аеробалістичних ракет, які Росія випустила по Україні, – з 306 до 568.

Зазначається, що у 2024 році противник вдавався до комбінованих атак з використанням дорогих крилатих ракет як основного засобу ураження. Тоді дрони були лише допоміжним елементом для перевантаження ППО.

Як змінилася тактика російських обстрілів / Інфографіка ЦПД

Натомість у 2025 році масовані "рої" дешевих БпЛА були основною зброєю. Крилаті ракети застосовували для точкових ударів, а балістичні – для атаки на критичну інфраструктуру.

Загальна кількість засобів ураження за 2025 рік сягає 55 630 ракет і дронів, що у 4,3 раза більше, ніж у 2024 році. У ЦПД зазначають, що Росія зробила ставку на "дешеву війну". Це дозволяє їй атакувати Україну щоночі, виснажуючи ППО та енергетичну інфраструктуру.

Які наслідки російських атак на Україну?