Однак більшість з них збила українська ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також У BBC проаналізували, навіщо Росія усю новорічну ніч атакувала Луцьк і Ковель

Як відпрацювала ППО?

За даними Повітряних сил, росіяни запустили 116 дронів типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (територія Росії), Чауда, Гвардійське (ТОТ АР Крим). Зазначається, що близько 70 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Однак також зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Зазначається, що станом на 8:31 атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Українців закликають дотримуватися правил безпеки.



Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітряних сил

Наслідки російських атак на Україну: коротко про головне