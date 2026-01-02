Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.
Що відомо про удар по Чернігівщині?
Повітряну тривогу у Ніжинському районі на Чернігівщині оголосили о 17:40. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь. Згодом стало відомо про наслідки.
Окупанти атакували лікарню на Чернігівщині / Фото Селіверстова
Росіяни вдарили по Семенівці трьома дронами / Фото Селіверстова
Російські терористи щойно завдали удару трьома дронами по лікарні в Семенівці,
– зазначив Селіверстов.
Він уточнив, що інформація про потерпілих і масштаби руйнувань уточнюється.
Які наслідки російського терору України?
Нагадаємо, що російські окупанти масовано обстріляли Запоріжжя. Унаслідок обстрілів майже 4000 абонентів залишилися без електропостачання, а в регіоні пролунала серія вибухів.
Крім того, у новорічну ніч росіяни запустили 205 ударних дронів типу "Шахед", "Гербера", безпілотники інших типів. Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
На Одещині ворог обстріляв енергетику та житлові будинки, на Волині – критичну інфраструктуру, там понад 100 тисяч людей без світла..