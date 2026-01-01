Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Як працювала ППО в новорічну ніч?

Атака розпочалася з шостої вечора 31 грудня і ще триває. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Загалом ворог запустив 205 ударних дронів типу "Шахед", "Гербера", безпілотники інших типів. "Шахедів" із загальної кількості було трохи більше половини – 130.

Безпілотники запускали з 8 напрямків – Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, окупованого Донецька й анексованого Криму (мис Чауда і Гвардійське).

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу "Шахед", Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Де були влучання?

Наразі відомо про наслідки в кількох областях.