Про те, де рухаються ворожі дрони, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі небезпеки для вашого регіону радимо пройти в укриття.

Дивіться також Новорічна ялинка вціліла серед руїн: кадри з квартири в Одесі, яку понівечила Росія

Де фіксуються ворожі БпЛА?

19:17, 31 грудня

БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Золочів на півночі, курс - східний/південно-східний.

18:26, 31 грудня

БпЛА на півночі Полтавщини, курс – на південь.

18:24, 31 грудня

БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.

18:20, 31 грудня

БпЛА в напрямку Харкова.

17:42, 31 грудня

БпЛА в напрямку Сум із півночі.

17:42, 31 грудня

БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.