Про те, де рухаються ворожі дрони, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі небезпеки для вашого регіону радимо пройти в укриття.
Де фіксуються ворожі БпЛА?
БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Золочів на півночі, курс - східний/південно-східний. БпЛА на півночі Полтавщини, курс – на південь. БпЛА в напрямку Дніпра з півдня. БпЛА в напрямку Харкова. БпЛА в напрямку Сум із півночі. БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.
