О том, где движутся вражеские дроны, 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности для вашего региона советуем пройти в укрытие.

Где фиксируются вражеские БпЛА?

19:17, 31 декабря

БпЛА на Харьковщине в направлении на/из Золочева на севере, курс - восточный/юго-восточный.

18:26, 31 декабря

БпЛА на севере Полтавской области, курс – на юг.

18:24, 31 декабря

БпЛА в направлении Днепра с юга.

18:20, 31 декабря

БпЛА в направлении Харькова.

17:42, 31 декабря

БпЛА в направлении Сум из севера.

17:42, 31 декабря

БпЛА в направлении Днепра с юга.