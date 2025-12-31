Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

Який вигляд мала квартира, яку спалила Росія, і ялинка в ній?

Журналісти опублікували кадри з однієї з квартир в Одесі після атаки вночі 31 грудня. На відео можна побачити, як через обстріл у квартирі погоріли меблі, повилітали шибки, а також утворилося багато будівельного сміття.

Однак навіть у такій ситуації сталося диво – вистояла новорічна ялинка, яку господарі прикрасили напередодні Нового року. Дерево лишилося абсолютно цілим, також ворожий обстріл не пошкодив іграшки на ній.

В Одесі у квартирі, яку пошкодила Росія, вистояла новорічна ялинка / Відео "Новини.LIVE"

Що відомо про російську атаку на Одесу 31 грудня?