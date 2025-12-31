Обстріли стали причиною проблем з електро-, водо- та теплопостачанням. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака.

Скільки постраждалих в Одесі?

Унаслідок нічної атаки в Одесі є пошкодження інфраструктури та житлових будинків.

У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир. Є постраждалі – серед них діти. Їм надається уся допомога,

– повідомив Лисак.

Спочатку писали про 4 постраждалих. Але станом на 7:42 їхня кількість зросла до 6.

Серед них є діти: у стані середньої тяжкості немовля 7 місяців, хлопець 14 років та дівчинка 8 років.

Також у важкому стані 42-річний чоловік.

Останні атаки на Одесу

30 грудня окупанти атакували два порти на Одещині. Було пошкоджено судно та резервуари для олії. Відомо, що судно перевозило зерно і було під прапором Панами.

Увечері 27 грудня БпЛА влучив у дах житлового будинку в Одесі. Там спалахнула пожежа, у будинках вибило вікна.