Обстріли стали причиною проблем з електро-, водо- та теплопостачанням. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака.

Скільки постраждалих в Одесі?

Унаслідок нічної атаки в Одесі є пошкодження інфраструктури та житлових будинків.

У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир. Є постраждалі – серед них діти. Їм надається уся допомога,
– повідомив Лисак.

Спочатку писали про 4 постраждалих. Але станом на 7:42 їхня кількість зросла до 6.

Серед них є діти: у стані середньої тяжкості немовля 7 місяців, хлопець 14 років та дівчинка 8 років.

Також у важкому стані 42-річний чоловік.

Останні атаки на Одесу