Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Дивіться також Росія знову тероризує "Шахедами": для яких областей є загроза
Що відомо про вибух в Одесі?
Повітряну тривогу лише в Одеському районі оголосили о 20:57.
"БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу", – писали у Повітряних силах о 21:05.
За 2 хвилини там уже закликали одеситів бути в укриттях. А уже о 21:22 пролунав вибух.
Видання "Думська" зазначило, що місті працювала ППО.
О 21:43 ПС знову попередили про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.
Ворог б'є по Одесі. У місті вибухи. Усім залишатися в укриттях,
– закликав голова ОВА Сергій Лисак.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Нещодавні атаки на Одесу
27 грудня російські дрони пошкодили обладнання для транспортування зерна на елеваторі в Одеській області. Також зафіксовано падіння БпЛА на території одного з підприємств з виробництва рослинної олії. Жертв та постраждалих немає.
26 грудня всю ніч зазнавали безперервних ударів порти Одещини.
А 21 грудня на Одещині вулиці затопило олією після атаки. Тоді росіяни влучили в резервуар.