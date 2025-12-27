Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
Что известно о взрыве в Одессе?
Воздушную тревогу только в Одесском районе объявили в 20:57.
"БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу", – писали в Воздушных силах в 21:05.
Через 2 минуты там уже призвали одесситов быть в укрытиях. А уже в 21:22 прогремел взрыв.
Издание "Думская" отметило, что в городе работала ПВО.
В 21:43 ПС снова предупредили о БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу.
Враг бьет по Одессе. В городе взрывы. Всем оставаться в укрытиях,
– призвал председатель ОВА Сергей Лысак.
Недавние атаки на Одессу
27 декабря российские дроны повредили оборудование для транспортировки зерна на элеваторе в Одесской области. Также зафиксировано падение БпЛА на территории одного из предприятий по производству растительного масла. Жертв и пострадавших нет.
26 декабря всю ночь подвергались непрерывным ударам порты Одесской области.
А 21 декабря в Одесской области улицы затопило маслом после атаки. Тогда россияне попали в резервуар.