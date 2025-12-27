Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".

Смотрите также Угроза не только для Украины: чем опасны "Шахеды" с ракетой и куда будут целиться

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:08, 27 декабря

БпЛА на юго-востоке Полтавщины, курс северо-западный (Полтава).

19:57, 27 декабря

БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину.

19:48, 27 декабря

Днепропетровщина: БпЛА на/против Петропавловки курсом на запад.

19:05, 27 декабря

БпЛА на Харьков с севера.

18:42, 27 декабря

БпЛА южнее Кременчуга движется на запад на Кировоградщину.

18:24, 27 декабря

БпЛА над Каменским водохранилищем движется в направлении Кременчуга.

17:45, 27 декабря

Вражеский БпЛА на Днепропетровщине вблизи Павлограда движется на юг.

17:18, 27 декабря

Полтавщина: БпЛА в направлении Ромодана.