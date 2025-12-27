Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".
Дивіться також Загроза не лише для України: чим небезпечні "Шахеди" з ракетою та куди цілитимуть
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на південному сході Полтавщини, курс північно-західний (Полтава). БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину. Дніпропетровщина: БпЛА на/повз Петропавлівку курсом на захід. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА південніше Кременчука рухається на захід на Кіровоградщину. БпЛА над Кам'янським водосховищем рухається у напрямку Кременчука. Ворожий БпЛА на Дніпропетровщині поблизу Павлограда рухається на південь. Полтавщина: БпЛА у напрямку Ромодану.
БпЛА на південному сході Полтавщини, курс північно-західний (Полтава).
БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.
Дніпропетровщина: БпЛА на/повз Петропавлівку курсом на захід.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА південніше Кременчука рухається на захід на Кіровоградщину.
БпЛА над Кам'янським водосховищем рухається у напрямку Кременчука.
Ворожий БпЛА на Дніпропетровщині поблизу Павлограда рухається на південь.
Полтавщина: БпЛА у напрямку Ромодану.