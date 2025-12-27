О последствиях дроновой атаки сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, пишет 24 Канал.

Какие объекты пострадали в результате атаки?

В Одесской ОВА сообщают, что за сутки 26 декабря россияне нанесли очередной удар дронами по гражданской инфраструктуре Одесской области. Несмотря на активную работу украинской ПВО, которая уничтожила большинство вражеских целей, зафиксированы разрушения.

На территории элеватора было повреждено оборудование для транспортировки зерна. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на территорию одного из предприятий по производству растительного масла. Обошлось без негативных последствий для работников или производственных помещений.

Сейчас на местах событий работают все службы, в частности спасатели, полиция и эксперты по оценке ущерба. Правоохранители документируют последствия атак как очередные военные преступления агрессора.

