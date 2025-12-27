Про наслідки дронової атаки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише 24 Канал.

Які об'єкти постраждали внаслідок атаки?

В Одеській ОВА повідомляють, що за добу 26 грудня росіяни завдали чергового удару дронами по цивільній інфраструктурі Одещини. Попри активну роботу української ППО, яка знищила більшість ворожих цілей, зафіксовано руйнування.

На території елеватора було пошкоджено обладнання для транспортування зерна. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

Крім того, зафіксовано падіння безпілотного літального апарата на територію одного з підприємств з виробництва рослинної олії. Обійшлось без негативних наслідків для працівників чи виробничих приміщень.

Наразі на місцях подій працюють усі служби, зокрема рятувальники, поліція та експерти з оцінки шкоди. Правоохоронці документують наслідки атак як чергові воєнні злочини агресора.

