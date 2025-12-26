Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Последствия атаки России: Братчук объяснил появление пятен в море у побережья Одессы

Что известно о взрывах в Измаиле 26 декабря?

Тревогу в Измаильском районе Одесской области объявили еще 25 декабря в 23:54. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

Несколько групп вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, вектор движения Татарбунары (Одесская область),

– писали военные.

Уже в 00:17 Воздушные силы отмечали о группе российских беспилотников, которая держит курс на Катлабуг, Измаил, Рени. Жителей Измаила предупредили об опасности в 00:30.

Сильные взрывы в городе услышали в 00:28, о чем писали местные телеграм-каналы. Следующие взрывы прогремели в 00:45.

Через несколько минут мониторы писали, что "Шахеды" еще движутся в направлении Измаила. В телеграм-канале "Николаевский Ванек" написали, что, по состоянию на 01:04 из 18 беспилотников, которые летели на Измаил, осталось 5. Еще 3 вражеских дрона летели в направлении Южного.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где еще были взрывы в Украине в последнее время?