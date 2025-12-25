Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы monitor, "Николаевский Ванек" и мониторинговые сообщества. Впоследствии информацию подтвердили Воздушные силы ВСУ.
Что известно о пусках "Калибров" врагом?
О пусках российскими захватчиками ракет типа "Калибр" морского базирования стало известно после 23:30. Мониторы писали, что примерно до 00:10 – 00:20 стоит ожидать ракеты в воздушном пространстве Украины.
По предварительной информации, враг мог запустить около 10 "Калибров". Также сообщества писали, что если вражеские ракеты будут лететь в западную часть Украины, то тревоги в областях стоит ожидать до 01:00.
Воздушные силы в 23:54 подтвердили, что зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги,
– призвали военные.
Сколько вражеских ракетоносителей сейчас в Черном море?
Мониторинговые сообщества вечером 25 декабря писали, что россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя. Потенциальный максимальный залп этих судов мог составлять до 24 крылатых ракет "Калибр".
Среди выведенных судов были: фрегат "Адмирал Макаров" и две подводные лодки "Варшавянка". Оккупанты выводили их из порта в Новороссийске, что в Краснодарском крае.
Интересно, что военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил в эфире 24 Канала, почему российские оккупанты не запускали ракет "Калибр" во время массированного удара по Украине в ночь на 23 декабря. По словам военного, захватчики боятся повторной атаки Украины на их порт в Новороссийске, где и расположены соответствующие ракетоносители.