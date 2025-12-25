Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы monitor, "Николаевский Ванек" и мониторинговые сообщества. Впоследствии информацию подтвердили Воздушные силы ВСУ.

Что известно о пусках "Калибров" врагом?

О пусках российскими захватчиками ракет типа "Калибр" морского базирования стало известно после 23:30. Мониторы писали, что примерно до 00:10 – 00:20 стоит ожидать ракеты в воздушном пространстве Украины.

По предварительной информации, враг мог запустить около 10 "Калибров". Также сообщества писали, что если вражеские ракеты будут лететь в западную часть Украины, то тревоги в областях стоит ожидать до 01:00.

Воздушные силы в 23:54 подтвердили, что зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги,

– призвали военные.

Сколько вражеских ракетоносителей сейчас в Черном море?