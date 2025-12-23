Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что Украина постаралась, чтобы враг по крайней мере на некоторое время не мог использовать "Калибры". Причина – блестящая операция СБУ в Новороссийске.

В чем проблема с "Калибрами"?

Как отметил Мусиенко, россияне были вынуждены затопить баржи при входе в бухту Новороссийска. Они опасались повторной атаки. Соответственно их корабли так и находятся в бухте.

Поэтому они не смогли рассчитывать на носители "Калибров", которые находятся в новороссийской бухте. Их надо было заблаговременно вывезти, зарядить, подготовить, чтобы нанести удары,

– сказал Мусиенко.

Оккупанты еще могут бить "Калибрами" с Каспийского моря. Но и там на протяжении последних недель раздаются взрывы.

Ракетный удар в ночь на 23 декабря: коротко