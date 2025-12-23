Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что Украина постаралась, чтобы враг по крайней мере на некоторое время не мог использовать "Калибры". Причина – блестящая операция СБУ в Новороссийске.
Читайте также Перемещали 2 буксира: в сеть выложили спутниковые снимки поврежденного корабля в Новороссийске
В чем проблема с "Калибрами"?
Как отметил Мусиенко, россияне были вынуждены затопить баржи при входе в бухту Новороссийска. Они опасались повторной атаки. Соответственно их корабли так и находятся в бухте.
Поэтому они не смогли рассчитывать на носители "Калибров", которые находятся в новороссийской бухте. Их надо было заблаговременно вывезти, зарядить, подготовить, чтобы нанести удары,
– сказал Мусиенко.
Оккупанты еще могут бить "Калибрами" с Каспийского моря. Но и там на протяжении последних недель раздаются взрывы.
Ракетный удар в ночь на 23 декабря: коротко
- В ночь на 23 декабря враг запустил 635 ударных беспилотников. Также зафиксировали 3 "Кинжала" и 35 крылатых ракет. Силы ПВО сбили/подавили 587 вражеских беспилотников. Также удалось сбить 34 крылатые ракеты.
- При этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, как удалось сбить российские крылатые ракеты. 34 з 35 уничтожили с помощью истребителей F-16.
- Той же ночью оккупанты снова били дронами по югу Одесской области. Там повредили энергетическую, портовую, промышленную, транспортную и жилую инфраструктуру.