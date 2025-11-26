Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-исследователя Тома Байка.
Какой вражеский корабль могли повредить удары по Новороссийску?
Том Байк допустил, что россияне вывели из дока большой десантный корабль проекта 1171 типа "Тапир", который готовят к восстановлению после украинской атаки на порт Новороссийск. По его словам, судно переместили в другой защищенный участок акватории.
Два буксира вели корабль с дока, где он находился, в другое "защищенное" место внутри волнорезов для ремонта,
– написал он.
Исследователь также отметил, что маневрирование судна и привлечение сразу двух буксиров свидетельствует о серьезных повреждениях.
Поврежденный большой десантный корабль врага заметили в порту Новороссийска / Сообщение из аккаунта Тома Байка в соцсети Х
Кроме того, авторы портала "Милитарный" добавили, информация Тома Байка и спутниковые снимки "согласуются с предыдущими сообщениями украинских источников о последствиях удара по российской военной инфраструктуре в регионе".
Однако авторы отметили, что российские войска постоянно меняют местами корабли в портах, пытаясь избежать поражения.
Что известно о больших десантных кораблях России проекта 1171?
Большие десантные корабли проекта 1171 "Тапир" (в классификации НАТО – Alligator) - это советские БДК, которые строили на заводе "Янтарь" в Калининграде.
Они созданы для высадки морского десанта на необорудованном побережье и доставки войск и техники по морю. На борту такие корабли могут перевозить различную бронетехнику, в том числе и танки.
Позже на основе этого проекта разработали новые десантные корабли – проект 11711, которые сейчас строят для российского флота. Максимальная скорость "Тапиров" составляет 18 узлов, то есть около 33 километров в час.
Корабль проекта 1171 может перевозить до 20 основных боевых танков, или 45 бронетранспортеров, или около 50 грузовиков, а также 300 – 400 бойцов десанта. Общая грузовместимость судна достигает примерно 1 000 тонн. В носовой части расположен отсек для бронетехники с десантной аппарелью, которую закрывают раздвижные ворота, а в корме оборудован откидной лацпорт для удобной погрузки и разгрузки.
В 2022 году Силы обороны в порту оккупированного Бердянска уничтожили большой десантный корабль "Саратов", который принадлежал к проекту 1171. После этого, по данным "Милитарного", в Черном море оставались только два корабля этого типа – "Орск" и "Николай Фильченков".
Какие последствия атаки СБУ на порт Новороссийска?
Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что ночью 25 ноября был поражен дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае России. Во время атаки российская ПВО активно работала по гражданской инфраструктуре.
По данным источников, произошло попадание по инфраструктуре нефтетерминала, в результате чего повреждены нефтеналивные стендеры и манифольды, и по позициям систем российской противовоздушной обороны С-300/С-400. Также предварительно, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.
До этого 15 ноября источники 24 Канала отмечали, что СБУ уничтожила 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара в Новороссийске. Они располагались на территории воинской части Кубанского краснознаменного полка.