Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-исследователя Тома Байка.

Какой вражеский корабль могли повредить удары по Новороссийску?

Том Байк допустил, что россияне вывели из дока большой десантный корабль проекта 1171 типа "Тапир", который готовят к восстановлению после украинской атаки на порт Новороссийск. По его словам, судно переместили в другой защищенный участок акватории.

Два буксира вели корабль с дока, где он находился, в другое "защищенное" место внутри волнорезов для ремонта,

– написал он.

Исследователь также отметил, что маневрирование судна и привлечение сразу двух буксиров свидетельствует о серьезных повреждениях.

Поврежденный большой десантный корабль врага заметили в порту Новороссийска / Сообщение из аккаунта Тома Байка в соцсети Х

Иллюстративная вставка. https://t.co/RR5hkdjMrP pic.twitter.com/9UDChNsAIy - Том Байк (@tom_bike) 26 ноября, 2025 г

Кроме того, авторы портала "Милитарный" добавили, информация Тома Байка и спутниковые снимки "согласуются с предыдущими сообщениями украинских источников о последствиях удара по российской военной инфраструктуре в регионе".

Однако авторы отметили, что российские войска постоянно меняют местами корабли в портах, пытаясь избежать поражения.

Что известно о больших десантных кораблях России проекта 1171?

Большие десантные корабли проекта 1171 "Тапир" (в классификации НАТО – Alligator) - это советские БДК, которые строили на заводе "Янтарь" в Калининграде.

Они созданы для высадки морского десанта на необорудованном побережье и доставки войск и техники по морю. На борту такие корабли могут перевозить различную бронетехнику, в том числе и танки.

Позже на основе этого проекта разработали новые десантные корабли – проект 11711, которые сейчас строят для российского флота. Максимальная скорость "Тапиров" составляет 18 узлов, то есть около 33 километров в час.

Корабль проекта 1171 может перевозить до 20 основных боевых танков, или 45 бронетранспортеров, или около 50 грузовиков, а также 300 – 400 бойцов десанта. Общая грузовместимость судна достигает примерно 1 000 тонн. В носовой части расположен отсек для бронетехники с десантной аппарелью, которую закрывают раздвижные ворота, а в корме оборудован откидной лацпорт для удобной погрузки и разгрузки.

В 2022 году Силы обороны в порту оккупированного Бердянска уничтожили большой десантный корабль "Саратов", который принадлежал к проекту 1171. После этого, по данным "Милитарного", в Черном море оставались только два корабля этого типа – "Орск" и "Николай Фильченков".

