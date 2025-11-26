Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, какой была главная цель удара украинских сил по заводу в Чебоксарах. Известно, что атаку совершили Силы беспилотных систем, о чем сообщил командующий Роберт "Мадьяр" Бровди.

Какие последствия удара?

Храпчинский отметил, что завод "Прогресс" в Чебоксарах изготавливал модули типа "Комета", которые были разработаны украинскими инженерами. Эти модули применяются в "Шахедах" и ракетах.

Не будем вдаваться в детали относительно того, как украинская технология появилась у россиян. Однако надо понимать, что первая "Комета", которую использовали они, весила 25 килограммов. Затем каким-то чудом после появления некоторых инженеров, она существенно сократилась в весе и начала качественно работать,

– отметил он.

Главная цель удара по заводу "Прогресс", по его мнению, – лишить возможность россиян производить высокотехнологичное решение, которое позволяет противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы.

Эти антенны с четырьмя, шестью, 16-ю и другими элементами приема сигнала спутника позволяли россиянам обходить наши средства радиоэлектронной борьбы. Это привело к тому, что нам было нужно существенно наращивать возможности по средствам, которые используются для усложнения работы российских беспилотников, КАБов и других видов вооружения,

– объяснил экс-офицер Воздушных сил.

Практически все российское оружие, по словам заместителя директора компании по производству средств РЭБ, которая наводится по спутниковым каналам, по спутниковой навигации, использует эти антенны.

Важно. Силы беспилотных систем 26 ноября совершили атаку на российский завод "ВНИИР-Прогресс", в Чебоксарах. В результате попадания по территории предприятия возник пожар. В Генштабе ВСУ отметили, что этот завод производил ГНСС-приемники и антенны для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модули типа "Комета". Их используют в "Шахедах" и в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМПК для авиабомб.

"Поэтому удар по такому производству и потеря его способности могут приостановить возможность поставки таких элементов на средства, которые используются Россией. Впоследствии это может привести к неотгрузке определенной продукции, потому что не будет что поставить там, где должна была быть эта антенна", – отметил Анатолий Храпчинский.

Могут ли дроны нанести существенный вред заводу "Прогресс"?

Силы беспилотных систем совершили атаку на завод в Чувашии, использовав дроны. Однако даже сила ударов от беспилотников способна повлиять на функционирование этого предприятия российского ВПК.

Приведу понятный пример относительно того, что любой завод имеет точное оборудование, которое требует калибровки. Поэтому даже небольшой взрыв может лишить возможности потом использовать эти средства для проверки некоторых элементов. Лабораторные инструменты, которые требуют четкой настройки, то же самое,

– подчеркнул бывший офицер Воздушных сил.

Поэтому на самом деле не обязательно, по словам Храпчинского, иметь большое количество взрывчатки для того, чтобы привести к потере определенных возможностей такого предприятия как российский завод "Прогресс".

