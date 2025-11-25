Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Смотрите также На Россию летели почти 250 дронов: какие регионы подверглись массированной атаке
Какие последствия атаки на Россию?
Согласно обнародованной информации, в Таганроге Ростовской области удалось поразить Авиаремонтный завод "ТАНТК имени Г.М. Бериева" и предприятия по производству беспилотников "Молния" – "Атлант Аэро".
В результате удара по первому заводу, вероятно, поражен экспериментальный самолет А-60. Также это предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Кроме вышеупомянутого, украинские силы нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис", расположенного в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае России.
По предварительным данным, в Новороссийске удалось поразить нефтяные стендеры, это устройства налива или слива нефти в танкеры. Также под ударом, предположительно, оказалась пусковая установка из состава ЗРК С-400.
Степень нанесенного ущерба уточняется. Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил России будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии России против Украины,
– резюмировали в Генштабе.
Какие потери нанесли врагу раньше?
Вечером 24 ноября столичный регион России атаковали дроны. В частности, под массированной атакой оказался подмосковный Зеленоград. Там объявляли эвакуацию из-за того, что по населенному пункту якобы стреляли ракетами.
Прошлой ночью БпЛА атаковали Кстово в Нижегородской области. Там слышали около 10 взрывов. Атака могла произойти на заводы "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимическое предприятие "СИБУР-Кстово".
Еще раньше беспилотники атаковали Шатуру в Московской области, вследствие чего начался пожар на местной ГРЭС. Это важная тепловая электростанция, обеспечивающая отопление для всего региона.