Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также На Россию летели почти 250 дронов: какие регионы подверглись массированной атаке

Какие последствия атаки на Россию?

Согласно обнародованной информации, в Таганроге Ростовской области удалось поразить Авиаремонтный завод "ТАНТК имени Г.М. Бериева" и предприятия по производству беспилотников "Молния" – "Атлант Аэро".

В результате удара по первому заводу, вероятно, поражен экспериментальный самолет А-60. Также это предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме вышеупомянутого, украинские силы нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис", расположенного в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае России.

По предварительным данным, в Новороссийске удалось поразить нефтяные стендеры, это устройства налива или слива нефти в танкеры. Также под ударом, предположительно, оказалась пусковая установка из состава ЗРК С-400.

Степень нанесенного ущерба уточняется. Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил России будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии России против Украины,

– резюмировали в Генштабе.

Какие потери нанесли врагу раньше?