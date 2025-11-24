Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.
Где в Московской области видели БпЛА?
Вечером в Московской области России было громко. В частности под массированной атакой оказался подмосковный Зеленоград. Там объявили эвакуацию из-за того, что по населенному пункту якобы стреляли ракетами.
Также из-за атаки пришлось прервать учебный процесс в Московском институте электротехники, ведь студенты и работники перешли в укрытие.
В Москве работала ПВО: смотрите видео
Интересно, что это вуз специализируется на микро- и наноэлектронике, радиотехнике и информационных технологиях. Здесь учатся будущие работники предприятий, которые обеспечивают работу российского вооружения.
Атаку на Москву и область прокомментировал и мэр Сергей Собянин. По его словам, по дронам, которые атаковали регион, работала "пе-ве-о". Беспилотники якобы были уничтожены, а на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. По информации Собянина, на Москву запустили по меньшей мере 8 БпЛА.
Москву и область атаковали неизвестные дроны / Фото из соцсетей
Дроны атакуют Россию: последние новости
Прошлой ночью дроны налетели на населенный пункт Кстово, что в Нижегородской области России. Там прозвучали примерно 10 взрывов. Атака могла произойти на заводы "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимическое предприятие "СИБУР-Кстово".
Недавно БпЛА атаковали Шатуру в Московской области, в результате чего начался пожар на местной ГРЭС. Это важная тепловая электростанция, обеспечивающая отопление для всего региона.
Также под обстрел в ночь на 23 ноября попал Краснодарский край России. Взрывы прогремели в Анапе и Новороссийске. БпЛА, вероятно, целились по базе Черноморского флота.