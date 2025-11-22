Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.
Смотрите также Россияне ограничены во времени, – Буданов раскрыл интересную деталь относительно атак на энергетику Украины
Что известно об атаке на Донецкую область?
По данным мониторов, вечером 22 ноября в части временно оккупированной Донетчины было громко.
Осторожно! Нецензурная лексика. Атака дронов в Донецкой области: смотрите видео свидетелей
Местные телеграмм-каналы рассказали об атаке дронов в Докучаевске. Там под ударом могла быть подстанция. Также беспилотники летали в Старобешево, там попадание могло быть по энергетическим объектам.
Кроме того, сообщают об атаке дронов на Шахтерск и Зугрэс, вблизи Зуевской ТЭС.
Обстрел оккупированной Донетчины / Фото Exilenova+
Атаки на объекты оккупантов: где в последнее время было громко?
К слову, дроны уже атаковали Зуевскую ТЭС в Зугрэсе 18 ноября. Мониторы указали, что во время атаки под удар попал трансформатор второго котла, добавив, что он выведен из строя.
Кроме того, ночью 20 ноября Силы обороны Украины в очередной раз нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, вызвав пожар.
Также фиксировали удар по скоплению личного состава российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.