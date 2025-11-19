Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью 24 Каналу, отметив, что оккупанты ограничиваются такими атаками только зимой. Украина же может атаковать территорию страны-агрессора постоянно и влиять на ее способности.

Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР

Интересная деталь относительно атак на энергетику Украины

Глава ГУР Минобороны отметил, что в этом году зима действительно может быть тяжелой, но украинцы в любом случае, чтобы не произошло переживут эту зиму, это понимает даже враг. Нельзя говорить, что "все пропало", мы пройдем этот период.

Буданов объяснил, что в России были проведены глубинные исследования перед принятием стратегического решения о начале всех ударов по украинской энергетике. Россияне пришли к правильному выводу – есть фактор угрозы того, что они разрушат Украине энергетику перед зимним сезоном, и это будет иметь максимальное влияние на общество в Украине и на наших западных партнеров. Ведь это такая тематика, которая пугает всех.

Но этот фактор четко ограничен по временному промежутку, россияне ограничены во времени. Он ограничивается концом февраля. К какому они пришли к выводу? Угроза уничтожения, разрушения энергосистемы перед зимой – это фактор влияния для усиления позиции России. В том числе и переговорной. Поскольку он ограничен по времени, то выходить с какими-то предложениями нужно до завершения этого периода. Поэтому держимся,

– подчеркнул он.

Заметьте! По словам Владимира Зеленского, Россия направляет атаки на энергетику Украины, поскольку не имеет достаточной силы для наступления. В то же время как только энергетический фактор исчезнет весной, у врага не останется других сильных факторов.

Тем временем Украина наносит ответные удары по российскому топливно-энергетическому комплексу, которые имеют серьезное влияние на Россию. Самое главное, что наши действия, в отличие от вражеских, не имеют таких временных ограничений.

"Все потому, что мы бьем, в частности, по экспортным возможностям России. Это не ограничивается зимой. Они это тоже прекрасно понимают", – сказал Буданов.

Он добавил, что россияне особенно чувствуют эффект в сфере нефтепереработки, а конкретнее бензина. Это уже отразилось и на цене, и на количестве горючего внутри России. Это отображается и на доходах от экспортных денег.

Россияне атакуют украинскую энергетику: кратко