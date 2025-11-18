В частности, теперь дроны-камикадзе бьют по-другому. Детали в интервью "РБК-Украина" от 18 ноября заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.

Как устроена защита энергообъектов?

Физическая защита предусматривает согласованные Генштабом проекты, рассчитанные на разные типы угроз. Она зависит от приоритетности объекта: где-то направлена на противодействие обломкам, а где-то – на прямое попадание дронов.

В целом в Украине применяют комплексный подход, что также включает резерв оборудования и киберзащиту. Это необходимо, поскольку враг постоянно меняет тактику, и, как на фронте, эффективные год назад средства со временем могут становиться менее результативными.

В начале войны реализовывали первый уровень защиты – габионы на объектах энергетики. Они работали, когда россияне били неточным оружием по объектам операторов систем распределения, подстанциях и электростанциях.

Ракеты были очень неточные, поэтому эта защита уберегала критическое оборудование от обломков, которые не попадали прямо по объекту. Это в начале была защита и от "Шахедов", которыми били по энергообъекту сбоку,

– рассказали в Укрэнерго.

Однако разведка противника работает, поэтому он перестроил атаки на вертикальные удары по баллистической траектории. Теперь дроны-камикадзе бьют сверху.

Именно здесь, по словам Зайченко, становится актуальным второй уровень защиты – бетонные конструкции, которые полностью закрывают автотрансформаторы.

Что известно о ситуации в энергосистеме?