Ограничения коснутся большинства областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут отключать свет 18 ноября?
Причина введения ограничений энергопотребления в Украине – последствия массированных российских обстрелов на энергообъекты.
Время и объем применения ограничений следующие:
с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 4 очередей для бытовых потребителей,
с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут меняться. Украинцев призывают следить за изменениями на официальных страницах своих облэнерго.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
– умоляют энергетики.