Какие регионы пострадали?

От ударов врага пострадала энергетическая инфраструктура в Сумской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Донецкой областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы,

– отметили в ведомстве.

Известно, что в Одесской области в результате российских ударов есть разрушения энергетической и портовой инфраструктуры, на объектах произошли пожары.

У ДТЭК сообщили, что россияне атаковали их энергообъект в регионе.

4 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 32 500 – временно без света. Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей,

– говорится в сообщении компании.

В ДТЭК добавили, что повреждения немалые, поэтому ремонт займет определенное время.

Какова ситуация в энергосистеме?

Из-за российских ударов 17 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений.

ГПВ будут действовать все сутки – с 00:00 до 23:59.

Ограничения света применяют для потребителей от 1 до 4 очередей.

Вместе с тем в большинстве областей также действуют ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, –

в очередной раз призвали в Минэнерго.

Важно! В течение суток ограничения света могут меняться. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах облэнерго в регионах.

