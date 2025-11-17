Какие регионы пострадали?
От ударов врага пострадала энергетическая инфраструктура в Сумской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Донецкой областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы,
– отметили в ведомстве.
Известно, что в Одесской области в результате российских ударов есть разрушения энергетической и портовой инфраструктуры, на объектах произошли пожары.
У ДТЭК сообщили, что россияне атаковали их энергообъект в регионе.
4 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 32 500 – временно без света. Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей,
– говорится в сообщении компании.
В ДТЭК добавили, что повреждения немалые, поэтому ремонт займет определенное время.
Какова ситуация в энергосистеме?
Из-за российских ударов 17 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений.
- ГПВ будут действовать все сутки – с 00:00 до 23:59.
- Ограничения света применяют для потребителей от 1 до 4 очередей.
Вместе с тем в большинстве областей также действуют ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, –
в очередной раз призвали в Минэнерго.
Важно! В течение суток ограничения света могут меняться. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах облэнерго в регионах.
Отключение света: последние новости
Укрэнерго непосредственно не формирует почасовые графики, определяет, сколько очередей ГПВ должны применить в каждом регионе. Именно облэнерго как операторы системы распределения расписывают почасовые графики для всех шести очередей и двенадцати подочередей.
В то же время отдельные области могут вообще не выключать свет – прежде всего речь идет о западе страны. Как пояснил 24 Каналу эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, ограничения вводят прежде всего там, где проходят ключевые маршруты передачи электроэнергии от электростанций и интерконнекторов в регионы, страдающих от дефицита.
Зато в тех областях, которые не участвуют в передаче электроэнергии, потребности в ограничениях фактически нет. Там может возникать даже избыток мощности, но технически перебросить ее в регионы с поврежденной генерацией и сетями невозможно.