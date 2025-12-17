Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара в эфире Общественного радио.

Почему количество очередей не называют?

Михаил Гончар объяснил, что ситуацию нужно оценивать комплексно, ведь Укрэнерго – объединенный оператор энергосистемы Украины.

Сейчас мы имеем ситуацию, когда региональное положение очень разное – в зависимости от того, где вы находитесь. Ну, вы видите, какие проблемы есть в Одесской области, на Полтавщине,

– отметил он.

Зато в западных регионах ситуация существенно отличается.

В общем, как пояснил эксперт, ситуация может меняться довольно динамично, в том числе и в Киеве, который остается энергодефицитным.

Поэтому, здесь я бы сказал так, что в значительной степени, то, что происходит в отдельных регионах – это уже прерогатива, связана с оператором распределительной сети. И нужно смотреть, что, например, показывает по указанным регионам ДТЭК,

– добавил Гончар.

Где сейчас самая тяжелая ситуация?