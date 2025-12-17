Несмотря на это одесситы понимают, кто ответственен за такие проблемы. Как отметил в эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, никто из горожан не говорит об отказе от борьбы.

К теме "Прошу ДТЭК скрутить половину": сеть растрогал спонтанный флешмоб о свете для Одессы

"Мы знаем о попытках Путина "отрезать" Одесскую область, наш Юг от Черного моря. Но в Одессе говорят, что на украинском юге сдаются только квартиры, больше ничего", – подчеркнул Сергей Братчук.

Что происходит в городе?

Враг придерживается уже привычной тактики во время обстрелов и сначала запускает дроны-разведчики. Так хочет истощить противовоздушную оборону перед массированной атакой.

Относительно электроэнергии, то ее вернули почти в 600 000 домов. Сейчас еще более 30 000 домов региона остается без света. Есть определенная проблематика, но в основном вопросы водоснабжения, теплоснабжения уже решены,

– отметил Братчук.

К сожалению, есть некоторые локации в областном центре и в населенных пунктах области, где света, воды и тепла нет с 13 декабря. Тогда Россия массированно атаковала регион.

В Одессе водоснабжение обеспечивают благодаря бюветам, по области воду привозят локально. Более того, для наиболее уязвимых слоев населения и там, где нет возможности приготовить пищу – ее раздают. К этому присоединились волонтеры, благотворительные фонды и даже Укрзализныця.

Что говорят россияне об Одессе?

Враг продолжает распространять свою пропаганду. Так оккупанты разгоняют фейки, что в Одесской области огромные очереди за топливом. На самом деле причина в том, что люди берут топливо для своих генераторов. Это реальность с которой украинцы живут уже не один год.

А что касается генераторного "оркестра", то на каждой локации Одессы и региона, мы уже даже знаем, где конкретно какой генератор поет. Эта симфония продолжается уже длительное время,

– добавил представитель Украинской добровольческой армии.

Враг продолжает атаковать регион. К тому же, чтобы усложнить работу наших спасателей, наносит повторные удары. Так хочет не позволить ликвидировать последствия попаданий.

Почему в Одессе такие проблемы со светом?