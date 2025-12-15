Россия повредила оба уровня доставки и распределения электроэнергии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Почему в Одесской области третий день нет света?
Были повреждены все высоковольтные подстанции Укрэнерго в области и распределительная подстанция ДТЭК.
Подстанции Укрэнерго передают большие объемы электроэнергии между регионами, а подстанция ДТЭК распределяет ее между районами области.
В этом случае повреждены оба уровня.
Только за последнюю неделю Россия выпустила по Украине более 1500 ударных дронов, почти 900 авиабомб и 46 ракет.
Враг повредил 20 распределительных подстанций Одесской области за год. Часть объектов уничтожена, применять графики невозможно.
Энергетики работают, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру, но объем работ значительный и требует времени, отмечают в ДТЭК.
В одном из городов Одесской области света может не быть неделю
В результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру, большая часть Одесской области осталась без света, отопления и воды.
В городе Арциз света может не быть и в течение недели. Водоснабжение будет осуществляться почасово: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00.