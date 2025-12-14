Оккупанты повредили объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает 24 Канал.
Какие последствия массированного удара по Одесской области?
Пока сведений о пострадавших нет. На местах работают все необходимые службы. Для поддержки населения открыты пункты несокрушимости, а критическая инфраструктура работает на генераторах.
По словам чиновника, делается все возможное, чтобы быстро ликвидировать последствия атаки.
Спасатели и коммунальные службы работают в полном объеме, а правоохранители документируют очередные военные преступления россиян против мирного населения.
Напомним, что с 03:36 в Одесской области объявлена тревога. Воздушные силы в течение ночи и утра сообщали о новых группах беспилотников, которые направлялись на область из акватории Черного моря. Вражеские дроны двигались в направлении Одессы, Черноморского, Затоки и Южного. В области, в частности в областном центре, раздавались взрывы. Кроме БПЛА, враг запускал по региону и КАБы, в частности в направлении Затоки.
Заметим, что по состоянию на 08:30 оккупанты выпустили по Украине 138 беспилотников различных типов и одну баллистическую ракету. Силы ПВО обезвредили 110 дронов. Известно о прилетах ракеты и 10 ударных беспилотников на 6 локациях.
Что известно о российских обстрелах Одесской области?
- В ночь на 13 декабря Одесская область подверглась комбинированной атаке. Она была едва ли не самой массированной с начала полномасштабного вторжения.
- Противник целился по энергетическим объектам. Вследствие этого значительная часть области, включая Одессу, осталась без света, воды и тепла.
- 14 декабря в Одессе не курсирует общественный электротранспорт – все тяговые подстанции остаются без электроснабжения. Для перевозки пассажиров на маршрутах трамваев и троллейбусов работают автобусы.
- Городские власти Арциза говорят, что электроэнергию в город вернут как минимум через неделю.
- 12 декабря Одесский район снова был под обстрелом. Враг дважды обстрелял гражданскую инфраструктуру порта. Под ударом оказался паром CENK T турецкой компании Cenk Ro-Ro – судно, которое регулярно курсирует между Турцией и Украиной.