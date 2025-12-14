Оккупанты повредили объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает 24 Канал.

Смотрите также В Крыму могли поразить электрическую подстанцию: какие регионы под угрозой отключений света

Какие последствия массированного удара по Одесской области?

Пока сведений о пострадавших нет. На местах работают все необходимые службы. Для поддержки населения открыты пункты несокрушимости, а критическая инфраструктура работает на генераторах.

По словам чиновника, делается все возможное, чтобы быстро ликвидировать последствия атаки.

Спасатели и коммунальные службы работают в полном объеме, а правоохранители документируют очередные военные преступления россиян против мирного населения.

Напомним, что с 03:36 в Одесской области объявлена тревога. Воздушные силы в течение ночи и утра сообщали о новых группах беспилотников, которые направлялись на область из акватории Черного моря. Вражеские дроны двигались в направлении Одессы, Черноморского, Затоки и Южного. В области, в частности в областном центре, раздавались взрывы. Кроме БПЛА, враг запускал по региону и КАБы, в частности в направлении Затоки.

Заметим, что по состоянию на 08:30 оккупанты выпустили по Украине 138 беспилотников различных типов и одну баллистическую ракету. Силы ПВО обезвредили 110 дронов. Известно о прилетах ракеты и 10 ударных беспилотников на 6 локациях.

Что известно о российских обстрелах Одесской области?