От знакомства в соцсети до бракосочетания за 4 месяца и совместных планов на будущее – именно такой была безумная история любви Сергея и Екатерины. Сначала женщина сомневалась, стоит ли ехать под обстрелами на знакомство с военным, но впоследствии поняла – это именно тот человек, с которым она хочет создать семью.

Сергей Шишковский "Шишка" защищал границы Украины с 2014 года и впоследствии встал на защиту государства с началом полномасштабного вторжения. Служил командиром группы в 15-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Он "штурмовал" всю беременность жены, которая родила ему дочь – самое заветное желание всей жизни. Однако мужчина не успел воспитать свою Полину – 12 июня 2025 года Сергей погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Екатерина Шишковская в рамках проекта "Жизнь после потери" поделилась с 24 Каналом воспоминаниями о мужестве Сергея и рассказала, как она переживает потерю. Самое главное, что всегда будет вспоминать женщина в сложные времена – фамилия мужа, которую носит с гордостью.

Сказал "да" вместо жены: знакомство и женитьба

Екатерина и Сергей познакомились в TikTok в январе 2023 года. Женщина вела прямые трансляции, на которые и ответил ее будущий муж. Впоследствии Сергей отписал Екатерине на ее комментарий под видео, так и началось их общение. В это время женщина была в Германии, куда выехала из-за полномасштабного вторжения со своим сыном от первого брака. Поэтому влюбленные часто говорили по видеосвязи.

Однажды Сергей сообщил, что планирует переводиться и тогда он мог попасть на одно из трех направлений – Бахмут, Запорожье и Донецк.

"Он тогда сказал, что хочет на "передок", что должен быть именно там. Я тогда расстроилась, очень переживала за него. И в результате он перевелся на Запорожье", – отметила Екатерина.

Примерно через месяц, в марте, женщина приехала в Одессу, где должна была уладить дела, в частности обновить загранпаспорт. Поскольку Екатерина была в Украине достаточно недолго после начала полномасштабного вторжения, ее очень пугали российские атаки и постоянные взрывы.

Она жила у своей бабушки и сомневалась, стоит ли ехать в еще более опасный город на первую встречу с Сергеем – Запорожье.

Я спросила совета у своей бабушки, которая ответила: "Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть". Тогда я поняла, что надо ехать. Несколько дней мы провели вместе,

– вспомнила Екатерина.

После этой встречи женщина все же вернулась в Германию, но уже чаще планировала поездки домой, где встречалась с Сергеем во время его отпусков.

Сергей и Екатерина виделись во время его отпусков / Фото предоставлено 24 Каналу

Однажды он вызвал такси, когда провожал Екатерину на автобус "Запорожье – Одесса". Сергей сказал водителю, чтобы тот остановился возле "Золотого века". Екатерина удивилась и не поняла, для чего они туда едут, думала, что мужчина хочет подарить ей серьги или какое-то другое украшение. Сергей ответил: "Сейчас поймешь".

Мы зашли, консультант спросил, чем может помочь и Сергей сказал, что нужны обручальные кольца. Я развернулась к нему с непониманием и он спросил: "А ты что, не хочешь стать моей женой?". У меня был ступор и Сергей сказал: "Я дам ответ вместо тебя – думаю, ты не против",

– рассказала Екатерина.

Женщина вспомнила, что ее муж всегда был очень решительным, у него все было четко и по графику. Еще когда пара только познакомилась, Сергей говорил, что ему не нужны развлечения – он искал жену и мать своих детей.

После покупки колец муж дал Екатерине задание – за неделю она должна была организовать свадьбу. Пара поженилась уже 5 мая в Одессе.

Бракосочетание пары / Фото предоставлено 24 Каналу

"Будет девочка": о мечте всей жизни Сергея

Сергей всегда говорил жене о мечте всей своей жизни – дочь. Мужчина повторял Екатерине: "Я знаю, что ты родишь мне дочь".

Через месяц после бракосочетания во время телефонного разговора Екатерина сказала мужу, что сделает тест на беременность. Сначала он показал одну полоску, но через десять минут женщина снова посмотрела на него и увидела уже две. В это время Сергей как раз был в дороге на штурм.

Я сразу позвонила мужу, он ехал в машине, связь была очень плохая. Я трижды говорила, что беременна, но он не слышал и переспрашивал. Когда Сергей уже четко услышал мою фразу, то от радости кричал в трубку, что он – самый счастливый человек на свете,

– отметила женщина.

Когда Екатерина сделала УЗИ и ей сказали, что у супругов будет девочка, она решила сразу позвонить мужу, который в это время снова ехал на штурм. Во время разговора прозвучали самые заветные слова – "у нас будет девочка". Сначала Сергей не поверил, но потом его эмоции зашкаливали, хотя мужчине никогда не была присуща эмоциональность.

Сергей и Екатерина в ожидании дочери / Фото 24 Канала

"В день, когда я рожала, его отпустили. Сергей вышел из поезда и меня как раз начали оперировать, было кесарево сечение. Когда меня перевели в палату и муж взял дочку на руки, то сказал: "Я не верю, что держу на руках мечту всей жизни". Для него Полина была самым красивым ребенком, это была папина девочка", – вспомнила Екатерина.

"Это сердце под охраной": как Екатерина уберегла Сергея во время штурма

Женщина отметила, что когда муж не выходил на связь, она все равно знала, где он и что делает – Екатерина часто коммуницировала с его командиром. Однажды мужчина не писал жене две недели, но передавал через своих товарищей, что у него все хорошо.

В начале полномасштабного вторжения Сергей сдерживал российское наступление на Николаев, Херсон и Южноукраинск. Затем выполнял боевые задачи на Запорожском и Херсонском направлениях. Труднее всего ему было на Запорожье, где, по словам мужчины, штурмы были легендарные.

Однажды российский "Шахед" попал в блиндаж – из 6 человек живым остался только Сергей. Тогда у него был шок и ушиб ребер. Однако это был не единственный случай, когда мужчине чудом удалось выжить.

Во время очередного штурма в Сергея попала пуля, которая застряла между бронежилетом и телефоном, прорезав шеврон. На нем было написано "Это сердце под охраной жены". Он тогда мне сказал, что я его оберегаю,

– отметила Екатерина.

Шеврон Сергея, который его уберег / Фото предоставлено 24 Каналу

По словам Екатерины, Сергей всегда приходил на помощь своим товарищам. В частности, уберег от смерти военного, который хотел пойти ночью другим путем, а не дорогой с соответствующими метками. Сергей в последний момент схватил его за руку, иначе товарищ мог просто разорваться на мине.

Кроме того, Сергей постоянно настаивал, чтобы собратья одевали бронежилеты. Они не хотели этого делать, потому что с бронежилетами было трудно копать окопы. Однако таким образом Сергей сохранил жизнь не одному военному.

"У меня было плохое предчувствие": последний разговор и смерть Сергея

Екатерина очень часто вспоминает последний разговор с Сергеем. В общем муж звонил жене по возможности каждый день, чтобы просто спросить, как у нее дела и все ли хорошо. Однажды вечером женщина пошла на встречу выпускников и ей позвонил Сергей.

Он сказал ей: "Я бы так хотел сейчас быть рядом с тобой". Он говорил, что ему очень одиноко и он хочет, чтобы его семья была рядом.

Я сказала, что люблю его. Я желаю каждому человеку такую историю любви, которую прожили мы. Это была безумная любовь – я ездила к нему в прифронтовые зоны ночью, проходила блокпосты. Я очень любила своего мужа. Об этом и был наш последний разговор – я скучала по нему, он – по мне,

– вспомнила женщина.

Фотографии, которые Сергей берег в окопе / Фото предоставлено 24 Каналу

В конце разговора Сергей пообещал, что выйдет на связь на следующий день. Однако он не позвонил. Через 2 дня у Екатерины было очень плохое предчувствие и сильная тревога.

Женщина написала товарищу мужа и спросила, почему тот не выходит на связь. Она попросила узнать, где ее муж. Через несколько часов товарищ написал ей – "Шишка погиб"…

Екатерина избегает воспоминаний о дне похорон. Единственное, что она отметила – все было так, как хотел ее муж. Похоронили воина на Аллее Героев Западного кладбища в Одессе. Хотя мужчина всю жизнь жил в Николаеве, но хотел, чтобы его похоронили именно в Одессе. Это город, где живет его семья, и куда он всегда приезжал в отпуск.

"Я – Шишковская": принятие потери и жизнь после

Всегда, когда Екатерина расстраивалась или что-то в жизни происходило плохое, Сергей ей повторял: "Ты – моя жена. Ты – Шишковская. Ты идешь вперед и не можешь сдаваться. Я тебя выбрал и не ошибся". Именно с этой фразой в сердце женщина находит силы двигаться дальше.

"Насколько бы трудно ни было и сколько бы раз я еще не падала, я справлюсь. Я обещала ему, что о нем не забудут. Я приложу к этому все свои усилия", – подчеркнула она.

Женщина отметила, что ее старший сын понимает, что отец – Герой Украины, который отдал свою жизнь за свою семью и всех украинцев. Дочери она также будет всегда подчеркивать, что ее папа отдал жизнь за то, чтобы они жили.

Я буду говорить ей, что отец ее очень любил, что она была мечтой всей его жизни. Она – копия моего мужа. Я хочу, чтобы она не менялась и продолжала быть похожей на него. Я буду говорить, что она – Шишковская, что он все видит и защищает ее,

– сказала женщина.

Сергей и Екатерина с дочкой / Фото предоставлено 24 Каналу

После смерти Сергея она, к сожалению, столкнулась с неуместными словами и советами от других людей. В частности, Екатерине говорили, что она забудет мужа и через полгода выйдет снова замуж.

Ей даже говорили, что она перестанет ходить на могилу Сергея, хотя делает она это каждые две недели. Женщина сделала мужу хрустальную могилу и всегда ее убирает.

Я не согласна со словами, что время лечит. Людям, которые потеряли, я бы сказала, что они не должны обращать внимание ни на кого и делать то, что им хочется – плакать, горевать, куда-то ездить или смеяться. Можно также общаться с психологами,

– отметила Екатерина.

Женщина подытожила, что Сергей делал всегда так, как считал нужным, не обращал внимания ни на что. Поэтому она делает так же.

Сейчас главной задачей Екатерины остается сохранить память о Сергее. Женщина посадила дерево в память о муже. За отвагу Сергея наградили орденом "За мужество" III степени. Посмертно – орденом "За мужество" II степени.

По словам Екатерины, ее муж всегда повторял, что сделает все возможное для победы Украины. А еще Сергей постоянно говорил - что бы ни случилось, она должна жить дальше ради детей.