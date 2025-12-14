Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Россияне атакуют Украину беспилотниками: какие области под угрозой: какие области под угрозой
Как отработала ПВО ночью 14 декабря?
Воздушные силы рассказали, что в ночь на 14 декабря (с 19:00 13 декабря) противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" (пуски осуществлялись из Ростовской области России) и 138 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений:
- Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово в России;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Около 85 из запущенных беспилотных летательных аппаратов были – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны,
– отметили военные.
Как отработала противовоздушная оборона ночью 14 декабря / Инфографика Воздушных сил ВСУ
В то же время зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БПЛА на 6 локациях.
Воздушные силы напомнили, что по состоянию на 09:10 атака продолжается, а в воздушном пространстве нашего государства находятся около 18 вражеских БПЛА.
Как Россия терроризирует Одесскую область в последние дни?
В ночь на 13 декабря Россия осуществила массированную атаку на Одесскую область, повредив гражданские, энергетические и промышленные объекты. В результате атаки возникли пожары, перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.
По предварительным данным, в регионе пострадало 4 человека из-за вражеской атаки. Также из-за этого в городе Арциз света может не быть в течение одной недели.
Кроме того, Россия впервые применила "Кинжалы" во время атаки в Одесской области. В общем враг делал небольшие паузы между атаками, хотя тревога фактически не прерывалась всю ночь.