Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что враг использовал тактику многократных ударов по одним локациям, где работали спасатели. В общем пострадали четыре человека.

Смотрите также: Удары продолжались с ночи до утра: Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак

Как город преодолевает последствия обстрела?

В городе поражены объекты гражданской, энергетической и промышленной инфраструктуры. Также развернуты пункты несокрушимости, городская и областная военные администрации работают по четкому алгоритму, а критическая инфраструктура подключена к альтернативным источникам.

Медицинские учреждения работали без перерыва, активно выполняет свой функционал и патрульная полиция.

Спасибо противовоздушной обороне и спасателям, которые выполняли свои обязанности даже под вражескими атаками. Удалось потушить пожары, которые возникали от поражений и обломков сбитых ракет и дронов,

– отметил Братчук.

Начальник городской военной администрации Сергей Лысак призвал одесский бизнес открыть двери для горожан, чтобы они могли зарядить гаджеты и связаться с родными.

"Самое главное, что нет погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", – сказал Братчук.

Откуда запускали дроны и почему тревога длилась почти всю ночь?

Россияне атаковали всю Одесскую область, чтобы погрузить ее в блэкаут. Сейчас энергетики активно ликвидируют последствия.

"Энергетики – это титаны, которые делают невозможное. Если украинская армия лучшая в Европе, то наши энергетики тоже лучшие. То, что они делают – это чудо. Спасибо им за работу и прошу всех набраться терпения. Одесса знает, как преодолевать блэкауты с 2022 года", – подчеркнул Братчук.

Некоторые блогеры и медиа в режиме онлайн показывали кадры атаки. Враг мог использовать эти материалы для корректировки ударов, что вероятно затянуло атаку.

Это даже не двойной удар. Отработали по одной локации, нанесли удар по другой, и снова повторяли. Враг действовал накатами, как на фронте, – объяснил Братчук.

Дроны запускали из оккупированного Крыма и из Приморско-Ахтарска в РФ. Враг делал небольшие паузы между атаками, хотя тревога фактически не прерывалась всю ночь.

Среди поврежденных автомобилей есть также пожарная машина, которая пострадала во время вражеских действий и повторных ударов.

Что еще известно о российских обстрелах украинских городов?