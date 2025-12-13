Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що ворог використовував тактику багаторазових ударів по одних локаціях, де працювали рятувальники. Загалом постраждали четверо людей.

Як місто долає наслідки обстрілу?

У місті уражено об'єкти цивільної, енергетичної та промислової інфраструктури. Також розгорнуті пункти незламності, міська та обласна військові адміністрації працюють за чітким алгоритмом, а критична інфраструктура підключена до альтернативних джерел.

Медичні заклади працювали без жодної перерви, активно виконує свій функціонал і патрульна поліція.

Дякую протиповітряній обороні та рятувальникам, які виконували свої обов'язки навіть під ворожими атаками. Вдалося загасити пожежі, які виникали від уражень та уламків збитих ракет і дронів,

– зазначив Братчук.

Начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак закликав одеський бізнес відкрити двері для містян, щоб вони могли зарядити гаджети та зв'язатися з рідними.

"Найголовніше, що немає загиблих, а постраждалим бажаю швидкого одужання", – сказав Братчук.

Звідки запускали дрони та чому тривога тривала майже всю ніч?

Росіяни атакували всю Одеську область, щоб занурити її в блекаут. Зараз енергетики активно ліквідовують наслідки.

"Енергетики – це титани, які роблять неможливе. Якщо українська армія найкраща в Європі, то наші енергетики теж найкращі. Те, що вони роблять – це диво. Дякую їм за роботу і прошу всіх набратися терпіння. Одеса знає, як долати блекаути з 2022 року", – наголосив Братчук.

Деякі блогери та медіа в режимі онлайн показували кадри атаки. Ворог міг використовувати ці матеріали для коригування ударів, що ймовірно затягнуло атаку.

Це навіть не подвійний удар. Відпрацювали по одній локації, завдали удару по іншій, і знову повторювали. Ворог діяв накатами, як на фронті,

– пояснив Братчук.

Дрони запускали з окупованого Криму та з Приморсько-Ахтарська у РФ. Ворог робив невеликі паузи між атаками, хоча тривога фактично не переривалася всю ніч.

Серед пошкоджених автівок є також пожежна машина, яка постраждала під час ворожих дій і повторних ударів.

