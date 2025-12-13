Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що ворог використовував тактику багаторазових ударів по одних локаціях, де працювали рятувальники. Загалом постраждали четверо людей.
Дивіться також: Удари тривали від ночі до ранку: Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак
Як місто долає наслідки обстрілу?
У місті уражено об'єкти цивільної, енергетичної та промислової інфраструктури. Також розгорнуті пункти незламності, міська та обласна військові адміністрації працюють за чітким алгоритмом, а критична інфраструктура підключена до альтернативних джерел.
Медичні заклади працювали без жодної перерви, активно виконує свій функціонал і патрульна поліція.
Дякую протиповітряній обороні та рятувальникам, які виконували свої обов'язки навіть під ворожими атаками. Вдалося загасити пожежі, які виникали від уражень та уламків збитих ракет і дронів,
– зазначив Братчук.
Начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак закликав одеський бізнес відкрити двері для містян, щоб вони могли зарядити гаджети та зв'язатися з рідними.
"Найголовніше, що немає загиблих, а постраждалим бажаю швидкого одужання", – сказав Братчук.
Звідки запускали дрони та чому тривога тривала майже всю ніч?
Росіяни атакували всю Одеську область, щоб занурити її в блекаут. Зараз енергетики активно ліквідовують наслідки.
"Енергетики – це титани, які роблять неможливе. Якщо українська армія найкраща в Європі, то наші енергетики теж найкращі. Те, що вони роблять – це диво. Дякую їм за роботу і прошу всіх набратися терпіння. Одеса знає, як долати блекаути з 2022 року", – наголосив Братчук.
Деякі блогери та медіа в режимі онлайн показували кадри атаки. Ворог міг використовувати ці матеріали для коригування ударів, що ймовірно затягнуло атаку.
Це навіть не подвійний удар. Відпрацювали по одній локації, завдали удару по іншій, і знову повторювали. Ворог діяв накатами, як на фронті,
– пояснив Братчук.
Дрони запускали з окупованого Криму та з Приморсько-Ахтарська у РФ. Ворог робив невеликі паузи між атаками, хоча тривога фактично не переривалася всю ніч.
Серед пошкоджених автівок є також пожежна машина, яка постраждала під час ворожих дій і повторних ударів.
Що ще відомо про російські обстріли українських міст?
- Уночі Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 450 ударних дронів і близько 30 ракет різних типів.
- 12 грудня російські війська завдали балістичного ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого пролунали вибухи. Під час атаки зафіксували пуски ракет "Іскандер" та обстріли з тимчасово окупованого Криму.
- Російські дрони-камікадзе вдарили по спортивній школі в Шостці саме під час дитячого тренування. Усіх дітей і тренерів оперативно евакуювали, інформацію про наслідки атаки наразі уточнюють.