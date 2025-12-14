Окупанти пошкодили об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, передає 24 Канал.

Дивіться також У Криму могли уразити електричну підстанцію: які регіони під загрозою відключень світла

Які наслідки масованого удару по Одещині?

Поки відомостей про постраждалих немає. На місцях працюють усі необхідні служби. Для підтримки населення відкрито пункти незламності, а критична інфраструктура працює на генераторах.

За словами чиновника, робиться все можливе, щоб швидко ліквідувати наслідки атаки.

Рятувальники та комунальні служби працюють у повному обсязі, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян проти мирного населення.

Нагадаємо, що з 03:36 на Одещині оголошена тривога. Повітряні сили упродовж ночі та ранку повідомляли про нові групи безпілотників, які прямували на область з акваторії Чорного моря. Ворожі дрони рухалися у напрямку Одеси, Чорноморського, Затоки та Південного. В області, зокрема в обласному центрі, лунали вибухи. Окрім БпЛА, ворог запускав по регіону і КАБи, зокрема у напрямку Затоки.

Зауважимо, що у станом на 08:30 окупанти випустили по Україні 138 безпілотників різних типів та одну балістичну ракету. Сили ППО знешкодили 110 дронів. Відомо про влучання ракети та 10 ударних безпілотників на 6 локаціях.

Що відомо про російські обстріли Одещини?