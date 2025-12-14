Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингову групу "Кримський вітер".
Дивіться також Влучно спіймали: льотчик-інструктор сказав, як знищення Ан-26 вдарить по авіації Росії
Що відомо про ураження підстанції у Криму?
Моніторингова група зафіксувала пожежу на електричній підстанції за даними супутникової зйомки. Мовиться про підстанцію "Джанкой", що розташована в окупованій частині Криму.
Ураження підстанції "Джанкой" / Фото "Кримського вітру"
Аналітики пояснили, що підстанція "Джанкой" використовується для зв'язку з енергосистемами Херсонської та Запорізької областей – по двох ЛЕП на Каховку та Мелітополь. Вибухи у регіоні фіксували близько 23:00.
Коли в Криму було гучно останнім часом?
Нагадаємо, що ввечері 13 грудня тимчасово окупований Крим знову атакували невідомі дрони. Місцеві жителі повідомили, що через атаку невідомих дронів гучні звуки пролунали в районі Феодосії.
Хаотична стрільба по БпЛА приблизно о 23:54 за місцевим часом відбувалася також в районі Гвардійського, де розташований військовий аеродром. Гучно було і в Саках. Водночас в Джанкойському районі також пролунав вибух.
Також відомо, що ввечері 11 грудня на території окупованого Криму чули вибухи. Українські дрони могли атакувати аеродром Кача, що розташований у Севастополі. Відомо про загиблих і поранених окупантів.