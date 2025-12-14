Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингову групу "Кримський вітер".

Дивіться також Влучно спіймали: льотчик-інструктор сказав, як знищення Ан-26 вдарить по авіації Росії

Що відомо про ураження підстанції у Криму?

Моніторингова група зафіксувала пожежу на електричній підстанції за даними супутникової зйомки. Мовиться про підстанцію "Джанкой", що розташована в окупованій частині Криму.

Ураження підстанції "Джанкой" / Фото "Кримського вітру"

Аналітики пояснили, що підстанція "Джанкой" використовується для зв'язку з енергосистемами Херсонської та Запорізької областей – по двох ЛЕП на Каховку та Мелітополь. Вибухи у регіоні фіксували близько 23:00.

Коли в Криму було гучно останнім часом?