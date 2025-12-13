Про загрози ворожих цілей, інформує 24 Канал.
Дивіться також На борту було 11 громадян Туреччини: Росія ударила по цивільному судну у відкритому морі
Де є загроза російського обстрілу?
Росіяни не припиняли атаки на Україну від вечора 12 грудня, продовжуючи запуск КАБів та безпілотників по території держави.
Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Група БпЛА летить повз Чернігівщину курсом на південь. Повітряні сили України повідомили про рух безпілотників на Чернігівщині в напрямку Холмів/ Корюківки. Також ворожі БпЛА зафіксували на Дніпропетровщині. Цілі летять повз Шахтарське, курсом на захід. На Сумщині помітили дрони, які прямують на Ульянівку.
Група БпЛА летить повз Чернігівщину курсом на південь.
Повітряні сили України повідомили про рух безпілотників на Чернігівщині в напрямку Холмів/ Корюківки.
Також ворожі БпЛА зафіксували на Дніпропетровщині. Цілі летять повз Шахтарське, курсом на захід.
На Сумщині помітили дрони, які прямують на Ульянівку.