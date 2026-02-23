"Хлопок" дальнобойные беспилотники СБУ устроили в ночь на 23 февраля. Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ.
Что известно об атаке на Татарстан?
Главная НПС "Калейкино" расположена вблизи г. Альметьевск.
Она принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья и смешивает ее перед отправкой на экспорт, а также является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".
Атака на НПС "Калейкино": смотрите видео
Во время атаки прозвучало 6 взрывов, после чего на объекте начался масштабный пожар. На территории станции до сих пор горят резервуары с нефтью.
Обратите внимание! Расстояние от границы Украины до "Калейкино" - более 1200 километров.
"СБУ системно работает над урезанием добычи и транспортировки российской нефти. Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы истощить и постепенно обескровить экономику России", - сообщил информированный источник в СБУ.