Об этом сообщает Defence Express.

"Фламинго" поставила на место российский "Калибр"?

20 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по российскому оборонному предприятию АО "Уоткинский завод", где изготавливают баллистические ракеты. По данным украинской стороны, для атаки применили отечественные крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Факт поражения именно этими ракетами официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Речь идет о предприятии, которое производит ракеты для комплексов "Искандер-М", и БРСД "Орешник". То есть цель – максимально чувствительна для российского ВПК.

Если оценивать дистанцию, то от украинской границы до Воткинска по прямой – более 1300 километров. Но реальная дальность полета могла быть значительно большей. Во-первых, пусковые позиции обычно размещаются не непосредственно у границы. Во-вторых, крылатые ракеты движутся по извилистой траектории, маневрируют, меняют высоту и направление, чтобы усложнить работу вражеской ПВО.

Если предположить, что запуск осуществлялся на расстоянии 100 – 150 километров от границы с территории Украины, а дополнительные маневры увеличили маршрут еще условно на 200 километров, то общая пройденная дистанция могла достичь 1600 – 1650 километров или даже больше. Окончательная цифра зависит от конкретной точки старта и сложности маршрута.

В таком случае эти пуски FP-5 "Фламинго" могут претендовать на рекордную дальность среди боевых применений крылатых ракет – по крайней мере в публично известных случаях.

Действующим рекордом являются удары России по Сирии 7 октября 2015 года. Тогда российская сторона заявляла, что ее ракеты 3М14 "Калибр" преодолели около 1500 километров. Это были первые боевые пуски "Калибров", и, по словам российских военных, ракеты также летели сложным маршрутом на малой высоте.

В то же время не следует забывать, что Россия осуществляла удары "Калибрами" с Каспийского моря по территории Украины, и в отдельных случаях дальность полета в теории могла превышать 1600 – 1700 километров. Однако официально Москва таких показателей не декларировала.

Пуски "Фламинго", вероятно, именно по Уоткинскому заводу: смотрите видео

Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст - позже) pic.twitter.com/h9p3WfqVMr - Denys Shtilierman (@DenShtilierman) 20 февраля, 2026

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что фото и видео подтверждают точное попадание по двум цехам.

Он отметил, что "Фламинго" является маневренной, но медленной ракетой, фактически аналогом немецкой ФАУ-1, которую применяли еще во Вторую мировую. Но ее боевая часть настолько массивная, что одного попадания в основном достаточно для нанесения существенного ущерба. Кроме того, на таких объектах, как Уоткинский завод, хранятся боевые части, ракетное топливо и двигатели – все это может вызвать мощный вторичный взрыв.

Что известно об ударе "Фламинго" по Утокинскому заводу в Удмуртии?