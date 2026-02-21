Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что фото и видео подтверждают точное попадание по двум цехам.

Могла ли ракета "Фламинго" точно поразить Воткинский завод?

Важно! Генштаб Украины подтвердил, что важные объекты военно-промышленного комплекса и логистики России были поражены. Среди них украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" атаковали ракетный завод в Удмуртии.

Воткинский завод расположен на северо-востоке, и добраться туда было крайне сложно.

Теоретически такая ракета вполне может долететь – это фактически аналог немецкой ФАУ-1, которую создали еще более 80 лет назад.

Создать такую ракету – не проблема, поэтому вопрос только в количестве. Однако надо понимать, что "Фламинго" является дозвуковой, маломаневренной ракетой, поэтому большая ее часть будет сбиваться российской ПВО – любой истребитель способен ее догнать,

– сказал Свитан.

Даже если из волны в 10 – 20 ракет долетит лишь 1 – 2, благодаря боевой части более тонны они способны нанести серьезный урон. Особенно эффективным является удар по таким объектам, как Воткинский завод, где хранятся боевые части, ракетное топливо и двигатели – все это может вызвать мощный вторичный взрыв.

Двигатель АИ-25 ТЛК, установлен на "Фламинго", теоретически способен работать до 10 часов и обеспечить дальность до 3 – 4 тысяч километров.

Обратите внимание! Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что удар ослабляет позиции российских переговорщиков на международной арене – иностранные военные и политики, узнав об этом, вряд ли будут воспринимать Россию как сильную сторону. Владимир Путин уже не сможет отмахнуться от критики историческими аргументами и вынужден объяснять, как украинская ракета добралась до стратегического завода.

Что еще известно о ракетах "Фламинго"?