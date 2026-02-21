Удалось поразить предприятие в городе Воткинск, где в частности производили межконтинентальные баллистические ракеты. Как пояснил 24 Каналу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, говорится о поражении по заводу, который производит ряд компонентов для почти всех ракет России.

Рекордный по расстоянию удар по врагу

"Это не просто удачная цель, это то, что называется стратегической целью. Мы часто говорим, что, мол, россияне достигли стратегических успехов, захватив одно, второе, село. На самом деле это даже не оперативный уровень, а лишь тактический", – добавил Сергей Кузан.

Но во время ночной атаки мы провели комбинированный удар, использовали дроны и наши крылатые ракеты "Фламинго". Мы поразили стратегическую цель на стратегической глубине. Даже, когда мы говорим о расстоянии 1400 километров, то должны понимать, что любая крылатая ракета не летит по прямой, а обходит рельеф местности, то есть она корректирует свой курс, сверяется с рельефом, поэтому ее дистанция пропорционально увеличивается.

Важно! Речь идет об украинской крылатой ракете "Фламинго" о которой впервые стало известно в августе 2025 года. Ее боевая часть составляет более 1000 килограммов, а расстояние – до 3000 километров. Владимир Зеленский анонсировал массовое производство этого оружия и добавил, что россияне "не смогут с ним не считаться".

"Во время атаки ракета прошла минимум 1500 километров. Сегодня это абсолютный рекорд. Также важно то, что Украина вообще способна сделать такую ракету, запрограммировать ее так, чтобы система навигации обошла и преодолела всю систему ПВО россиян", – подчеркнул Сергей Кузан.

К тому же "Фламинго" успешно поразила цель. Это невероятный результат мирового уровня, ведь на восстановление нашего собственного ракетного строительства и все испытания мы имели очень ограниченное время. Стоит напомнить, что сначала эту ракету применяли по объектам на оккупированной территории. Постепенно все недостатки устраняли и совершенствовали производство.

Сейчас мы увидели поражение двух цехов завода, который обеспечивает обязательными компонентами стратегическую ядерную триаду россиян. Речь идет о ракетах воздушного, морского и наземного базирования. Это баллистические ракеты, которые предназначены для переноса ядерного заряда,

– добавил Сергей Кузан.

Более того, говорится об оружии средней дальности. То есть, это те ракеты, которыми Россия угрожала не только Украине, а всей Европе. Сегодня наше государство сделало то, для чего и создавался весь блок НАТО. К тому же значительно меньшими силами и в течение меньшего времени.

То, на что в странах НАТО стандартно нужно 15 – 20 лет, мы смогли восстановить за 4 еще и в условиях войны. Хотя пока мы не чувствуем этого на фронте, но в общем измерении, когда говорим о борьбе ресурсов, а не просто о борьбе технологий – использование и создание такого вида оружия, налаживание производства – является очень серьезным прецедентом.

