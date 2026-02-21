По предварительным данным, атака могла быть осуществлена украинскими крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Об этом говорится в материале Defense Express.

Интересно "Это какой-то караул": Краснодар содрогнулся от взрывов, россияне жалуются на последствия

Смогут ли россияне производить "Искандеры" и "Орешник" после удара по заводу?

Журналисты отмечают, что официального подтверждения удара по Воткинскому заводу пока нет. В то же время главный инженер компании Fire Point Денис Штилерман обнародовал в соцсетях видео пусков ракет с подписью: "Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст – позже)".

Главный инженер Fire Point намекает на прилет по Воткинскому заводу в России / Видео с аккаунта Дениса Штилермана в соцсети Х

Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст - позже) pic.twitter.com/h9p3WfqVMr - Denys Shtilierman (@DenShtilierman) 20 февраля, 2026

Аналитики предполагают, что публикация могла намекать именно на атаку по российскому оборонному предприятию, хотя прямого упоминания об этом не было.

В то же время OSINT-сообщество "КиберБорошно" заявило, что смогло геолоцировать последствия удара и подтвердило поражение вражеского объекта. По данным аналитиков, зафиксировано попадание в производственные цеха предприятия.

Эксперты отмечают, что Воткинский завод является одним из ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса России и должен быть прикрыт многоуровневой системой противовоздушной обороны. Более того, это уже как минимум третий случай за месяц, когда ракеты "Фламинго" поражают хорошо защищенные военные объекты России, в частности полигон Капустин Яр, откуда Россия осуществляет пуски ракет "Орешник", а также арсеналы ГРАУ.

Специалисты подчеркивают, что даже точное попадание не означает полной остановки производства ракет, однако может существенно усложнить производственные процессы. Для серьезного вывода таких предприятий из строя необходима серия целенаправленных ударов и значительное количество ракет,

– пишет Defense Express.

В то же время, учитывая рост применения украинских дальнобойных средств поражения, подобные атаки могут происходить чаще.

Журналисты напомнили, что Воткинский завод имеет долгую историю: предприятие было основано еще в 1759 году. Производством баллистических ракет там занимаются с 1957 года.

В разные периоды завод выпускал ракеты к комплексам "Пионер", тактические ракеты 9М79-1 для "Точка-У", межконтинентальные ракеты "Тополь-М", а с 2006 года – баллистические ракеты комплекса "Искандер-М", которыми Россия регулярно наносит удары по Украине. Предприятие также привлечено к производству ракет средней дальности "Орешник".

Напомним, Вотокинский завод расположен в Удмуртии, что в России. По данным местных СМИ, по заводу прилетели по меньшей мере 3 дроны, в окружающих зданиях были выбиты стекла.

Где еще в России раздавались взрывы 21 февраля?