Утром 21 февраля жители Саранска, столицы Мордовии, сообщили о пожаре на территории предприятия ПАО "Электровыпрямитель".

Смотрите также Цель – не только уничтожение объектов, – эксперт о том, почему СБУ усилила дальнобойные удары по России

Что известно о пожаре завода в Саранске?

Этот завод связан с военно-промышленным комплексом России. Он производит силовую электронику, выпрямители, инверторы, источники питания, преобразователи и другое специализированное электротехническое оборудование.

Как говорится на сайте завода, ПАО "Электровыпрямитель" – крупнейшая российская электротехническая компания с богатым опытом в области разработок и производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования для нужд многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта.

Предприятие значится в санкционных списках США, Канады, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии и Японии.

В МЧС подтвердили пожар на заводе, не назвав причин, пишут местные СМИ.

В сети тем временем распространяют яркие кадры пожара. Черное облако дыма буквально накрыло весь город.

Как горит "Электровыпрямитель": смотрите видео

Пожар на заводе электротехники в Саранске: смотрите видео

В столице Мордовии пылает важный для оккупантов завод: смотрите видео

Пожар на заводе в Саранске видно во всем городе: смотрите видео

Что известно о последних ударах России по Украине?