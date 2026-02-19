Об этом 24 Каналу сообщили источники в Службе безопасности Украины.

Какие последствия удара по нефтебазе?

По данным местных телеграм-каналов, в районе нефтебазы слышали по меньшей мере 4 громких взрыва. В результате атаки украинских дронов на объекте возник пожар. Также известно о массовой эвакуации работников соседних предприятий.

Над резервуарами с топливом были натянуты антидронные сетки, однако это не помогло. Известно, что эта нефтебаза принадлежит компании ООО "Псковнефтепродукт". Там хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.

СБУ продолжает методично работать по объектам, которые обеспечивают российскую армию топливом. Уничтожение нефтебаз непосредственно влияет на способность врага вести боевые действия, наступать и перебрасывать резервы. Такие операции являются элементом системного ослабления военного потенциала России,

– сообщил информированный источник в СБУ.

Справка. В ночь на 21 апреля 2024 года беспилотники уже атаковали "Великолукскую" нефтебазу. Таким образом это уже второй удар по соответствующему объекту.

Какие российские объекты атаковали ранее?