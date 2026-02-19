Об этом 24 Каналу сообщили источники в Службе безопасности Украины.
Какие последствия удара по нефтебазе?
По данным местных телеграм-каналов, в районе нефтебазы слышали по меньшей мере 4 громких взрыва. В результате атаки украинских дронов на объекте возник пожар. Также известно о массовой эвакуации работников соседних предприятий.
Над резервуарами с топливом были натянуты антидронные сетки, однако это не помогло. Известно, что эта нефтебаза принадлежит компании ООО "Псковнефтепродукт". Там хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.
СБУ продолжает методично работать по объектам, которые обеспечивают российскую армию топливом. Уничтожение нефтебаз непосредственно влияет на способность врага вести боевые действия, наступать и перебрасывать резервы. Такие операции являются элементом системного ослабления военного потенциала России,
– сообщил информированный источник в СБУ.
Справка. В ночь на 21 апреля 2024 года беспилотники уже атаковали "Великолукскую" нефтебазу. Таким образом это уже второй удар по соответствующему объекту.
Какие российские объекты атаковали ранее?
Недавно в Чебоксарах под атакой мог оказаться энергетический объект в районе предприятия "ВНИИР-Прогресс", которое производит антенны. Один из дронов, по словам очевидцев, упал где-то в районе предприятия.
Ранее под прицелом оказался химзавод "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае более чем в 1 600 километрах от границы с Украиной. На этом предприятии враг производит компоненты для взрывчатых веществ.
До этого атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Сообщали, что его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа превышает 1 миллион кубических метров.