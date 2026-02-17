Он обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака. Его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа превышает 1 миллион кубических метров. Ночью местные жители писали в соцсетях о серии взрывов. В результате атаки беспилотников зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе.