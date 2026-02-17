А в Крыму была "самая длинная атака" за последнее время. Какие последствия обстрела России и оккупированных территорий этой ночью, рассказывает 24 Канал.

Какие последствия атаки на Россию?

Власти Краснодарского края официально подтвердили поражение Ильского НПЗ.

Поврежден резервуар с нефтепродуктами. По состоянию на утро пожар на объекте достигает 700 квадратных метров.

Горит Ильский НПЗ: смотрите видео

"В результате атаки БпЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждения получил резервуар с нефтепродуктами... В тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. Также на месте работает пожарный поезд", – отчитались власти.

Пожар на Ильском НПЗ: смотрите видео

Атакован Ильский НПЗ: смотрите видео

На опубликованных кадрах видно огромное пламя, поднимающееся вверх.

Также, как утверждают росСМИ, горел сарай возле частного дома.

Атака на Ильск / Фото из соцсетей

"Добрые" дроны также посетили Татарстан.

Местные жители жаловались на взрывы в Казани и Нижнекамске. После 3 ночи они слышали мощные взрывы, а также видели серию ярких вспышек в небе, после чего в домах в одном из районов "мигнул" свет.

На фоне атаки были закрыты ближние аэропорты.

Вспышки в Казани: смотрите видео

Что-то непонятное творилось также в Ижевске. Местные слышали серию взрывов. Но потом российские власти "уточнили", что угрозы БпЛА рядом с Ижевском не было, пишет российское издание Mash.

Впрочем, была информация об атаке энергообъекты, работала ПВО.

В общем российский Генштаб отчитался, чтобы "певео" сбила 24 БпЛА над территорией Краснодарского края, по 2 над территорией Белгородской и Воронежской области, 1 над территорией Республики Адыгея.

Дроны атаковали оккупированный Крым

Также была осуществлена атака на Крым. Даже Крымский мост перекрывали дважды за вечер.

Говорят, что "сбили" над Крымом 6 дронов, 50 – над Черным морем, еще 29 – над Азовским. Повреждений гражданских объектов якобы нет.

А оккупационные власти уже заявили, что это была "одна из самых продолжительных атак" за последнее время.

По предварительной информации ранен один ребенок. На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Он доставлен в детскую больницу, его состояние удовлетворительное,

– заявил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, было падение боевых частей БпЛА, детонация в одном из дворов, повреждено много автомобилей и газовых труб.

