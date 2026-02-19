Про це повідомляє джерела 24 Каналу з посиланням на джерела у Службі безпеки України.

Дивіться також Наймасованіше прилетіло по Брянщині: Росію атакувало понад 100 дронів, зокрема реактивні

Які наслідки удару по нафтобазі?

За даними місцевих телеграм-каналів, у районі нафтобази чули щонайменше 4 гучних вибухи. Внаслідок атаки українських дронів на об'єкті виникла пожежа. Також відомо про масову евакуацію працівників сусідніх підприємств.

Над резервуарами з паливом були натягнуті антидронові сітки, проте це не допомогло. Відомо, що ця нафтобаза належить компанії ТОВ "Псковнефтепродукт". Там зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

СБУ продовжує методично працювати по об’єктах, які забезпечують російську армію паливом. Знищення нафтобаз безпосередньо впливає на здатність ворога вести бойові дії, наступати та перекидати резерви. Такі операції є елементом системного послаблення воєнного потенціалу Росії,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Наслідки удару українських дронів: дивіться відео

Довідково. У ніч проти 21 квітня 2024 року безпілотники вже атакували "Великолукську" нафтобазу. Таким чином це вже другий удар по відповідному об'єкту.

Атака на нафтобазу в Псковській області: дивіться відео

Які російські об'єкти атакували раніше?